Сведения о кадастровой стоимости земельных участков есть в Едином реестре недвижимости. Узнать стоимость участка можно мгновенно. Зайдите на сайт Росреестра rosreestr.ru и воспользуйтесь сервисом «Публичная кадастровая карта» или «Справочная информация по объектам недвижимости online». Возможно, у компании есть личный кабинет на портале Госуслуг gosuslugi.ru. Тогда со своим логином и паролем вы сможете войти на сайт rosreestr.ru и посмотреть нужную информацию о земле и недвижимости.

Если хотите получить официальную выписку о кадастровой стоимости участка, то Росреестр предоставит ее бесплатно по вашему запросу (п. 5 ст. 8, п. 4 ст. 63 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ). Запросите электронную выписку через сайт rosreestr.ru и документ получите в течение трех рабочих дней. Если нужна бумажная выписка, обратитесь с запросом в свободной форме в отделение Федеральной кадастровой палаты или многофункциональный центр. Кадастровая палата подготовит выписку за три рабочих дня, а МФЦ — за пять рабочих дней (информация Росреестра от 02.10.2017).

Важная статья:

Изменился порядок расчета имущественных налогов

Налоговикам не важно, откуда именно вы возьмете кадастровую стоимость участка. Подойдет и официальная выписка из реестра о кадастровой стоимости недвижимости, и справочная информация с сайта Росреестра. Главное, чтобы в итоге вы не занизили налог к уплате (письмо ФНС от 07.02.2017 № БС-4-21/2140).

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