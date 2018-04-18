Да, инспекция по месту учета автомобиля вправе вас оштрафовать. Компания обязана отчитываться по транспорту в ту инспекцию, где стоит на учете машина (п. 1 ст. 363.1 НК). Если отчитались в ИФНС, где зарегистрирована компания, инспекторы по месту учета автомобиля не увидят вашу декларацию. Они решат, что компания не отчиталась, и оштрафуют ее как минимум на 1000 руб., директора — на 300–500 руб. (п. 1 ст. 119 НК, ст. 15.5 КоАП). А налоговики из инспекции, куда по ошибке попала декларация, скорее всего, автоматически внесут ее в свою базу. В итоге они увидят по вашей компании начисления, по которым будут ждать налог. Не дождавшись платежа, программа инспекции начислит пени.

Чтобы решить проблему, сдайте отчет повторно, но в инспекцию по месту регистрации автомобиля. Скорее всего, налоговики пришлют вам акт со штрафом. Чтобы снизить штраф, напишите возражения к акту проверки. В качестве смягчающего обстоятельства сообщите, что сдали отчет вовремя, хотя и в другую инспекцию. Доказать отправку отчета в срок поможет, к примеру, протокол о приеме, который прислала инспекция по месту учета компании.

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Как заполнить новую декларацию по транспортному налогу

Разобраться нужно и с налоговой, куда по ошибке попала декларация по транспорту. Сдайте туда уточненку, в которой обнулите начисления. К корректировке можно сразу приложить пояснения, почему вы сдаете нулевку. Тогда у проверяющих будет к вам меньше вопросов.

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