Это зависит от условий вашей учетной политики. У ФНС и Минфина различаются мнения, в каких периодах списывать расходы на переходящие отпуска.

Налоговики считают, что отпускные можно учесть в том периоде, в котором они начислены [письмо ФНС от 06.03.2015 № 7-3-04/614@]. Компании выгоднее отразить в своей учетной политике такой способ признавать расходы.

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Почему неверно рассчитаны отпускные

Если в политике никаких правил по учету расходов на переходящие отпуска нет, то безопаснее списать отпускные за дни в октябре в IV квартале [письмо Минфина от 09.01.2014 № 03-03-06/1/42].