1118 апреля 2018

Арендовали новый офис в центре Петербурга. Изначально помещение было пригодно для работы. Но директор захотел обновить интерьер для имиджа компании. В договоре аренды прописали условие о ремонте с детализацией работ. Мы обязались за свой счет перекрасить стены, заменить напольное покрытие, двери. Вправе ли мы учесть расходы по налогу на прибыль?

Темы:

отвечает:

Да, вправе.

Ведь условие о ремонте есть в договоре. Расходы можно учесть на основании пункта 2статьи 260 НК.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.