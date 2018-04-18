Арендовали новый офис в центре Петербурга. Изначально помещение было пригодно для работы. Но директор захотел обновить интерьер для имиджа компании. В договоре аренды прописали условие о ремонте с детализацией работ. Мы обязались за свой счет перекрасить стены, заменить напольное покрытие, двери. Вправе ли мы учесть расходы по налогу на прибыль?
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