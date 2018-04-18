1318 апреля 2018

У нас швейное производство в Ленинградской области. У компании есть два грузовика. В 2016 году бухгалтер не применила льготу по транспортному налогу и компания заплатила больше. В 2017 году сдали уточненку к уменьшению. Но получается, что мы занизили налог на прибыль за 2016 год. Нам сдавать уточненную декларацию и доплачивать налог на прибыль за 2016 год?

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отвечает:

Уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2016 год сдавать не нужно.

Компания вправе уточнить декларацию, если обнаружила, что переплатила налог. А когда налог занизили, уточненку сдать необходимо (п. 1 ст. 81 НК).

После уменьшения суммы транспортного налога за 2016 год у вас должны уменьшиться расходы по налогу на прибыль. Ведь тогда вы учли больше, чем требовалось. Но это случилось потому, что компания не применила льготу по другому налогу. Значит, налог на прибыль рассчитали верно и уточненка не нужна (постановление ВАС от 17.01.2012 № 10077/11).

Уточнять декларацию и доплачивать с пенями налог на прибыль за 2016 год не надо. Но в году, когда сдали уточненку по транспортному налогу, признайте доход в сумме льготы, которой воспользовались с опозданием (письмо Минфина от 23.08.2017 № 03-03-06/2/53941).

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