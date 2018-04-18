Как платить, зависит от полномочий подразделения.

Компания платит страховые взносы за работников и сдает отчеты по месторасположению офиса, который начисляет работникам зарплату (п. 11 ст. 431 НК). Если подразделение не наделяли полномочиями начислять сотрудникам выплаты, то перечислять взносы по месторасположению подразделения не надо.

Работники могут трудиться одновременно в двух подразделениях, которые вправе начислять зарплату. В таком случае взносы за сотрудников нужно разделить между двумя офисами (письмо Минфина от 06.02.2018 № 03-04-06/6908). По месторасположению псковского офиса перечисляйте взносы с зарплаты, которую там начислили работникам.

Сотрудников, которые одновременно работали в двух подразделениях, отразите в двух отдельных расчетах и сдайте их в инспекции по месторасположению каждого из офисов.