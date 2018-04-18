При оплате лечения ребенка сотрудницы НДФЛ удерживать не нужно.

Есть два способа помочь сотруднице вылечить ее ребенка. Первый — оказать материальную помощь. Такие выплаты считаются доходом и облагаются по ставке 13 процентов. При этом можно не облагать суммы материальной помощи в пределах 4 тыс. руб. в год (п. 28 ст. 217 НК).

Чтобы инспекторы не сомневались, что работнице выплатили именно материальную помощь и поэтому исчислили налог не с полной суммы, нужно собрать документы. Пусть сотрудница напишет заявление, а руководитель распорядится о выплате помощи. Учесть эти деньги в налоговых расходах компания не вправе (п. 23 ст. 270 НК).

Второй способ — за счет чистой прибыли оплатить напрямую медицинской организации лечение ребенка сотрудницы. В этом случае не нужно исчислять НДФЛ и удерживать налог из доходов работницы (п. 10 ст. 217 НК).

Оплату медицинских услуг подтвердит платежка. Также нужно, чтобы к моменту оплаты в распоряжении компании была достаточная сумма нераспределенной чистой прибыли. Это подтвердит баланс и бухгалтерская справка. Если платить за счет иных средств, то нужно удержать НДФЛ (письмо Минфина от 21.12.2017 № 03-04-06/85541).

Сумму оплаты медицинских услуг можно выдать работнику и на руки. Но он обязан отчитаться о том, как их израсходовал. То есть представить документы об оплате, копии договоров на оказание медицинских услуг (письмо Минфина от 21.07.2014 № 03-04-05/35546). В таком случае НДФЛ не нужно удерживать (абз. 4 п. 10 ст. 217 НК). Так же можно без НДФЛ оплатить лекарства, которые ребенку назначил врач (п. 28 ст. 217 НК).