В трудовом договоре не обязательно прописывать возможность вызова сотрудника в выходной день.

В трудовом договоре нужно прописать обязательные условия и сведения. К ним не относится пункт о привлечении работника к труду в его выходной (ст. 57 ТК). Это не обязательно записывать в контракт.

Работодатель вправе предложить сотруднику работу в выходной. Но нужно, чтобы работник согласился на это письменно, а компания издала приказ о его привлечении к труду в выходной (ст. 113 ТК).

Организация вправе просить сотрудника выйти на работу в день отдыха, если нужен, например, срочный ремонт, чтобы затем компания продолжила работать в обычном режиме. А когда нужно предотвратить производственную аварию или несчастный случай, согласие работника не требуется (ч. 3 ст. 113 ТК). Он обязан выйти на работу по приказу руководителя.

Сотрудник и компания могут использовать права, которые есть в ТК, даже если не записали их в договоре. Поэтому нет необходимости оговаривать в контракте, что компания может предложить сотруднику работу в выходной. Но если установить в договоре условия, которые есть в кодексе, это не нарушит права работника.