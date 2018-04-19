Разделите старый оклад на количество рабочих дней в месяце и умножьте на количество рабочих дней до повышения оклада.

Оплату по новому окладу посчитайте аналогично. То есть разделите новый оклад на количество рабочих дней в месяце и умножьте на рабочие дни после повышения оклада. Эти две суммы сложите — получится зарплата за месяц.

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