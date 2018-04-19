Нет, если сотрудник в эти дни не работал и не находился в пути. Ведь работнику и так сохраняют средний заработок на время командировки и возмещают расходы (ст. 167 ТК).

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Как оплатить командировку в выходной или праздник

Если же сотрудник работал, был в дороге к месту командировки или возвращался из нее, оплатите это время в двойном размере или предоставьте дополнительный день отдыха (ст. 153 ТК, письмо Минтруда от 05.09.2013 № 14-2/3044898-4415).

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