Формально компания нарушила срок сдачи отчета — представила его на следующий день. Если взносы и налоги компания заплатила в срок, то ей выставят минимальный штраф за отчетность — 1000 руб. [п. 1 ст. 119 НК].

В статье 112 НК перечислены обстоятельства, которые снижают ответственность. Незначительность нарушения не входит в этот список. Но перечень смягчающих обстоятельств открытый, поэтому налоговики и судьи вправе сами решать, какие обстоятельства смягчают вину [подп. 3 п. 1 ст. 112 НК].

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Если просрочка небольшая, судьи обычно встают на сторону налогоплательщика. Снизить получается даже минимальный штраф [постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.08.2012 № А26-11937/2011]. Пятиминутная просрочка — явно незначительное нарушение.