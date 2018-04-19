2619 апреля 2018

Можно ли отказаться выдавать сотруднику зарплату наличными, если он попросил об этом в заявлении?

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отвечает:

Компания вправе выдавать зарплату одним из двух способов — наличными или на карту. Конкретный способ стороны закрепляют в коллективном или трудовом договоре [ч. 3 ст. 136 ТК].

Работодатель вправе записать в договоре конкретный банк, в который будет перечислять деньги сотруднику. При этом работник вправе сменить кредитное учреждение — для этого он минимум за пять рабочих дней до выплаты вознаграждения должен уведомить работодателя об этом. В таком случае надо внести изменения в трудовой договор.

Не имеет значения, согласен работодатель на смену банка или нет. Если компания не выполнит требование работника и он пожалуется в трудинспекцию, то контролеры могут оштрафовать организацию на сумму до 50 тыс. руб. [ст. 5.27 КоАП]. И в итоге они все равно потребуют устранить нарушения.

Если трудовой договор предусматривает конкретную форму выдачи зарплаты, то изменить ее можно только по соглашению сторон. Исключений два: когда сотрудник меняет банк и когда работодатель не может в срок перечислить деньги на счет сотрудника. ТК не предусматривает безусловное право сотрудника менять формы получения зарплаты.

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