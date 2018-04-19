Организация вправе выплачивать ежемесячное вознаграждение наличными или на карту. Стороны закрепляют условие в трудовом или коллективном договоре (ст. 136 ТК). То есть в ТК закреплено право сотрудника выбирать банк, если стороны договорились о перечислении зарплаты безналом.

ТК ничего не говорит о том, что сотрудник вправе в любое время сменить способ получения заработка — наличными или на карту. То есть это обычное условие договора, для него исключений нет. Но работник может обратиться в суд, если у него будут причины получать доход наличными — например, банк списывает все деньги в счет погашения долга.

Важная статья:

О наличных и безналичных расчетах

Любые споры с сотрудниками — это риск. Чаще всего судьи встают на сторону работников. Судебная практика по спорам о способах перечисления зарплаты пока не сложилась.

Трудинспекторы, которых мы опросили, не придерживаются единого мнения, вправе ли компания отказать сотруднику. Одни считают, что вправе — условия трудового договора меняют по соглашению, исключения для способа выдачи денег нет. Другие предлагают уступить сотруднику. Ведь из ТК четко не следует, что компания вправе отказать работнику. Если вы не готовы спорить, то безопаснее пойти навстречу сотруднику.