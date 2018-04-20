3920 апреля 2018

Сотрудник попросил перечислять зарплату на карту его супруги. Вправе ли компания согласиться?

Тема:

отвечает:

Да, вправе, если предусмотрит такую возможность в трудовом или коллективном договоре (абз. 5 ст. 136 ТК).

Попросите сотрудника написать заявление с новыми реквизитами за пять дней до выплаты зарплаты (абз. 3 ст. 136 ТК). Сотрудник должен дать в нем согласие на оплату комиссии за перечисление зарплаты на карту другого лица, в случае если банк берет такую плату.

Но компания вправе отказаться перечислять зарплату другому лицу (абз. 5 ст. 136 ТК).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.