Да, вправе, если предусмотрит такую возможность в трудовом или коллективном договоре (абз. 5 ст. 136 ТК).

Важная статья:

Платим сотруднику зарплату на разные карты

Попросите сотрудника написать заявление с новыми реквизитами за пять дней до выплаты зарплаты (абз. 3 ст. 136 ТК). Сотрудник должен дать в нем согласие на оплату комиссии за перечисление зарплаты на карту другого лица, в случае если банк берет такую плату.

Но компания вправе отказаться перечислять зарплату другому лицу (абз. 5 ст. 136 ТК).

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