2720 апреля 2018

Сотрудник в день начала командировки отработал полдня. Как оплатить ему этот день?

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отвечает:

Оплатите этот день исходя из среднего заработка сотрудника, как за время в командировке (ст. 167, 139 ТК).

Так рекомендует поступить Роструд на сайте онлайнинспекция.рф. Ведомство считает, что оплату за первый день командировки сотрудник должен получить независимо от того, выходил он на работу или нет. Средний заработок считайте за последние 12 месяцев.

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