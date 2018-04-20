Оплатите этот день исходя из среднего заработка сотрудника, как за время в командировке (ст. 167, 139 ТК).

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Исключать ли выходные из командировки

Так рекомендует поступить Роструд на сайте онлайнинспекция.рф. Ведомство считает, что оплату за первый день командировки сотрудник должен получить независимо от того, выходил он на работу или нет. Средний заработок считайте за последние 12 месяцев.

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