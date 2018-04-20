1520 апреля 2018

Веду учет у индивидуального предпринимателя на упрощенке с объектом «доходы». Его доход за прошлый год — 550 тыс. руб. Поэтому он будет платить «дополнительные» фиксированные взносы за себя. Надо ли отражать уплаченные взносы в книге доходов и расходов?

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отвечает:

Да, конечно.

Но компании на упрощенке с разными объектами налогообложения отражают взносы в разных разделах. При объекте «доходы минус расходы» отразите уплату взносов в графе 5 первой части книги [утв. приказом Минфина от 22.10.2012 № 135н].

А при «доходной» упрощенке нужно заполнить IV раздел книги. В нем поквартально отражают все виды трат, на которые можно уменьшить налог. При этом прописывают период, за который заплатили взносы, а также дату и номер платежки по каждой сумме.

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