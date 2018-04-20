Да, конечно.

Но компании на упрощенке с разными объектами налогообложения отражают взносы в разных разделах. При объекте «доходы минус расходы» отразите уплату взносов в графе 5 первой части книги [утв. приказом Минфина от 22.10.2012 № 135н].

А при «доходной» упрощенке нужно заполнить IV раздел книги. В нем поквартально отражают все виды трат, на которые можно уменьшить налог. При этом прописывают период, за который заплатили взносы, а также дату и номер платежки по каждой сумме.