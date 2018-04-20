Уплачивать налог надо в такие же сроки, как и сдавать итоговую декларацию, — до даты ликвидации [письмо № 02-6-10/55@].
920 апреля 2018
Когда надо заплатить налог по упрощенке при ликвидации?
Тема: УСН
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
- Формы по теме:
- Регистр учета доходов и расходов полученных в рамках целевого финансирования
- Регистр учета основных средств при упрощенке
- Учетная политика организации. Производство, услуги. УСН (доходы минус расходы)
- Производство, услуги. УСН (доходы минус расходы)
- Учетная политика организации. Торговля. УСН (доходы минус расходы)
Есть вопросы?
Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!Получить ответ
Услуга платная