2723 апреля 2018

В какой строке отражать взносы на травматизм в декларации по налогу на прибыль?

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отвечает:

Если вы учитываете взносы на травматизм как косвенные расходы, то включите в общую сумму по строке 040 приложения № 2 к листу 02.

Взносы на травматизм с зарплаты производственных работников компании включают в прямые расходы (п. 1 ст. 318 НК). В декларации это строка 010 приложения № 2 к листу 02. Отражайте в декларации начисленные взносы, а не сумму, которую перечислили в бюджет.

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