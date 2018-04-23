Если вы учитываете взносы на травматизм как косвенные расходы, то включите в общую сумму по строке 040 приложения № 2 к листу 02.

Взносы на травматизм с зарплаты производственных работников компании включают в прямые расходы (п. 1 ст. 318 НК). В декларации это строка 010 приложения № 2 к листу 02. Отражайте в декларации начисленные взносы, а не сумму, которую перечислили в бюджет.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>