Если платите авансы по налогу ежемесячно, впишите в строку 210 листа 02 декларации за I квартал показатель строки 320 «Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в первом квартале следующего налогового периода» листа 02 декларации за 9 месяцев 2017 года.

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Три опасных показателя в декларации по прибыли

Если платите авансы ежеквартально, в строке 210 «Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный период — всего» декларации за I квартал поставьте прочерк (п. 5.8 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль, утв. приказом ФНС от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572).

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