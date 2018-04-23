Сдайте уточненку, так как вы занизили аванс по налогу на прибыль за I квартал (п. 1 ст. 54 НК). За это нарушение налоговики начислят пени, но не оштрафуют (п. 3 ст. 58 НК). Штраф выпишут, если компания занизит налог по итогам года.

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Специальные разъяснения Минфина про займы на упрощенке

Обойтись без уточненной декларации компания может только в том случае, если ошибки не влияют на налог либо его увеличивают (п. 1 ст. 81 НК).

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