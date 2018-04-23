Безопаснее применять общий тариф страховых взносов.

Некоторые компании вправе платить взносы по пониженному тарифу. Например, некоммерческие организации на упрощенке, если основной вид их деятельности — социальное обслуживание граждан (подп. 7 п. 1 ст. 427 НК).

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Фонды определяют право на пониженный тариф по ОКВЭД. У профсоюзных организаций код вида деятельности — 94.2. А социальные услуги по классификатору относятся к другой группе с кодами 87 и 88. Поэтому фонд откажет профсоюзу в пониженном тарифе по взносам. Право на пониженный тариф взносов профсоюзам удавалось отстоять в суде (определение Верховного суда от 03.10.2016 № 302-КГ16-11954). Но судьи принимали решения в пользу компаний, когда, во-первых, действовал старый Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ о взносах. Во-вторых, применяли прежний классификатор видов деятельности, в котором деятельность профсоюзов была в составе раздела «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг».

Судебная практика по новым правилам еще не сложилась. Пока безопаснее применять общий тариф взносов.