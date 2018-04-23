В 6-НДФЛ и справке 2-НДФЛ покажите доходы, которые выплатили «физику» по гражданско-правовому договору.

Компания подает справки 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ на «физиков», для которых она была налоговым агентом в течение отчетного года. Состав сведений в этих отчетах отличается.

В отчете 6-НДФЛ по строке 020 раздела 1 нужно отразить сумму дохода, которую начислили «физикам». При этом инспекторы разъясняют, что нужно прописывать по строке 020 только те суммы, которые считаются уже полученным доходом (письмо ФНС от 21.07.2017 № БС-4-11/14329@).

Например, зарплату за декабрь 2017 года нужно прописать в разделе 1 отчета 6-НДФЛ, даже если заплатили работнику в январе (п. 2 ст. 223 НК). А по гражданско-правовым договорам доход признают на дату, когда выдали сотруднику вознаграждение (подп. 1, 2 п. 1 ст. 223 НК).

Вы перечислили «физику» арендную плату за IV квартал 2017 года уже в следующем году. Значит, отразите эти суммы 6-НДФЛ не за 2017 год, а за I квартал 2018 года.

Дата, когда компания начислила плату за аренду, в этом случае не имеет значения. В справке 2-НДФЛ в разделах 3 и 5 также отражают суммы дохода, которые «физик» получил. Поэтому доход по аренде пропишите работнику в справке за 2018 год.

Инспекторы проверят отчетность по контрольным соотношениям. Суммы дохода по всем справкам 2-НДФЛ должны совпасть с суммой, которую компания отразила по строке 020 годового отчета 6-НДФЛ (п.3.1 приложения к письму ФНС от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@).

Если инспекторы обнаружат расхождение, то заподозрят, что налог рассчитали неверно. Они потребуют пояснить расхождения. Ответить нужно в течение пяти рабочих дней после того, как получили требование из ИФНС (п. 3 ст. 88 НК). Вместо пояснений можно сразу сдать уточненку.