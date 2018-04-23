Можно рассчитать пособие по заработку за 2013–2014 годы, если работница напишет заявление об этом.

Работница вправе заменить годы в периоде для расчета пособий. Но при условии, что она была в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком в одном из двух календарных лет перед годом, когда начнется очередной декрет (ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Есть еще одно условие — после замены лет в периоде средний заработок для расчета пособий не должен уменьшиться.

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Для расчета пособия можно взять на замену не любой год. Мама вправе выбрать годы, которые непосредственно предшествуют периоду, когда наступил страховой случай. Например, сотруднице можно взять для расчета 2015 год, если в нем был заработок до начала декрета, и 2014 год (письмо ФСС от 30.11.2015 № 02-09-11/15–23247). Также работница вправе попросить посчитать пособие из заработка за 2013 и 2014 годы. Ведь в 2015 году она уже ушла в декретный отпуск.

При этом не всегда получится записать в расчетные те годы за пределами обычного периода, которые идут не подряд друг за другом (определение Верховного суда от 22.09.2017 № 304-КГ17-12780). Например, если работница напишет заявление на расчет декретных из заработка за 2013 и 2015 годы.