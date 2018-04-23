1023 апреля 2018

Открыли кафе в Петербурге. Установили онлайн-кассы, а также POS-терминалы. Когда посетители платят картой, нужно выдать два документа: слип и кассовый чек?

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отвечает:

Да, верно. Покупателям выдавайте два документа, если они расплатились картой. Слип — это тоже чек. Но в отличие от кассового это не фискальный документ.

Слип подтверждает лишь то, что операция прошла по банковской карте через POS-терминал. А в законе сказано, что при расчетах с покупателями продавец обязан выдавать именно кассовый чек [п. 2 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ].

Когда покупатели расплачиваются картой, продавец вводит информацию о покупке, в том числе через онлайн-кассу [абз. 5 п. 2 ст. 5 Закона № 54-ФЗ]. Иначе деньги за товар попадут на счет компании, но данных об операции у ФНС не будет. На проверке ревизоры могут посчитать, что компания скрывает часть выручки.

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