В основном не совпадают реквизиты счета-фактуры у заказчика и подрядчика.

Компании также путают коды вида операции. Инспекция в таких случаях автоматически направляет требование обеим компаниям представить пояснения. Не оставляйте требование без ответа, иначе инспекция потребует штраф 5000 руб, а в случае повторного нарушения в течение календарного года – 20 000 руб.

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