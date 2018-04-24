2124 апреля 2018

Декларации по НДС строительных компаний сейчас проходят камеральную проверку. Какие ошибки попадаются чаще всего и как действует инспекция?

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отвечает:

В основном не совпадают реквизиты счета-фактуры у заказчика и подрядчика.

Компании также путают коды вида операции. Инспекция в таких случаях автоматически направляет требование обеим компаниям представить пояснения. Не оставляйте требование без ответа, иначе инспекция потребует штраф 5000 руб, а в случае повторного нарушения в течение календарного года – 20 000 руб.

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