1424 апреля 2018

Можно ли направить бумажное пояснение к декларации по НДС вместо электронного?

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отвечает:

В случае с декларацией по НДС нужно представить пояснение только в электронном виде по утвержденному формату.

Письма на бумаге можно отправить в ответ на требования, если речь идет о другой отчетности – декларации по налогу на прибыль, расчете авансовых платежей по налогу на имущество, 6-НДФЛ. Способ сдачи отчетности – на бумаге или в электронном виде – значения не имеет.

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