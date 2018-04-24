В случае с декларацией по НДС нужно представить пояснение только в электронном виде по утвержденному формату.

Письма на бумаге можно отправить в ответ на требования, если речь идет о другой отчетности – декларации по налогу на прибыль, расчете авансовых платежей по налогу на имущество, 6-НДФЛ. Способ сдачи отчетности – на бумаге или в электронном виде – значения не имеет.

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