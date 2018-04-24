Если у организации доля вычетов больше среднего значения по региону, инспекторы могут потребовать пояснения или вызвать на комиссию руководителя компании.

Важная статья:

Как инспекция сверит вашу декларацию по НДС с отчетностью контрагентов

Если вы нашли ошибку, из-за которой сумма вычетов оказалась завышенной, подайте уточненную декларацию. Если же все верно, честно объясните, почему входной налог оказался выше средних региональных значений.

Но сама по себе средняя доля вычетов не является однозначным поводом подозревать компанию в уходе от налогов. И наоборот – если средняя доля вычетов не превышает региональных показателей, для инспекторов еще не означает, что организация работает честно.

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