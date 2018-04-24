1024 апреля 2018

Где можно посмотреть среднюю долю вычетов по НДС?

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отвечает:

Сведения о средней доле вычетов можно найти на сайте nalog.ru. Чтобы сравнить свои показатели из декларации, ориентируйтесь на региональные значения.

 Официальные сведения отчета 1-НДС представлены в разделе «Иные функции ФНС России», перейдите по ссылке «Статистика и аналитика», далее – в «Данные по формам статистической налоговой отчетности».

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