Где можно посмотреть среднюю долю вычетов по НДС?

Сведения о средней доле вычетов можно найти на сайте nalog.ru. Чтобы сравнить свои показатели из декларации, ориентируйтесь на региональные значения.

Важная статья:

Сколько вычетов заявить в декларации по НДС за I квартал

Официальные сведения отчета 1-НДС представлены в разделе «Иные функции ФНС России», перейдите по ссылке «Статистика и аналитика», далее – в «Данные по формам статистической налоговой отчетности».

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