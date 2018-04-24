Переделывать бухотчетность за 2017 год и сдавать ее заново не нужно. Если компания вправе вести бухучет упрощенно или ошибка несущественная, ее можно исправить в 2018 году. Поскольку речь идет о 45 000 руб., скорее всего, у вас как раз такая ситуация.

Неучтенные расходы отразите в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы» (п. 14 ПБУ 22/2010). Запись сделайте в мае, когда обнаружили ошибку:

ДЕБЕТ 91 СУБСЧЕТ «ПРОЧИЕ РАСХОДЫ» КРЕДИТ 60

– 45 000 руб. – отразили расходы на аренду за декабрь 2017 года.

Важная статья:

ПФР требует начислять взносы на арендную плату

Ошибка признается существенной, только если она может повлиять на решения пользователей. Существенность ошибки организация определяет самостоятельно исходя из величины и характера соответствующей статьи бухгалтерской отчетности. Установите критерии существенности в учетной политике. Например, существенной признается ошибка, которая превышает 5 процентов от соответствующей статьи бухотчетности.

В налоговом учете ошибочную сумму компания вправе включить в базу текущего отчетного или налогового периода. Но только если в этом периоде есть прибыль (письмо Минфина от 16.02.2018 № 03-02-07/1/9766). Уточненку сдавать не надо, ведь налог оказался завышенным (абз. 3 п. 1 ст. 54 НК). В случае убытка нужно пересчитать налоговую базу за период, в котором произошла ошибка, и сдать уточненку.

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