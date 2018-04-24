Физик» приобрел у нас в рассрочку автомобиль стоимостью 250 тыс. руб. По условиям договора 150 тыс. руб. покупатель переведет в марте, остальные деньги равными долями перечислит в мае и июле. Если мы продаем товар в рассрочку, то чек все равно выбивать или можно обойтись без него?
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