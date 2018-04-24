Налоговики правы, нужно отразить в декларации имущество с нулевой остаточной стоимостью.

Компания обязана представить декларацию по налогу на имущество, если у нее есть объект налогообложения. А именно имущество, которое компания учитывает как основное средство (п. 1 ст. 374 НК). Активы с нулевой остаточной стоимостью компания продолжает учитывать на балансе. И только когда оформят выбытие основных средств, их не нужно будет считать объектом для обложения налогом на имущество (письмо ФНС от 08.02.2010 № 3-3-05/128).