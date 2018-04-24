Инспекторы обязаны были направить решение о возмещении или об отказе возместить налог. Пока не выясните, что решили контролеры, безопаснее платить НДС.

Налоговики проверяют декларацию по НДС, если в ней заявили сумму к возмещению. Срок камеральной проверки — три месяца со дня, когда представили налоговую декларацию (п. 2 ст. 88 НК).

В течение семи рабочих дней после окончания проверки инспекторы принимают решение о возмещении или об отказе (п. 2 ст. 176 НК). А затем в течение пяти рабочих дней инспекторы должны о своем решении по итогам ревизии сообщить компании.

Решение о зачете или возврате налога компании инспекторы принимают одновременно с решением о возмещении налога полностью или частично (п. 7 ст. 176 НК). То есть организация может сразу после того, как подала декларацию по НДС к возмещению, направить инспекторам просьбу о зачете. Но можно сделать это и после того, как налоговики решат возместить налог (п. 11.1 ст. 176 НК). В таком случае зачет они проведут по общим правилам (п. 5 ст. 78 НК).

Безопаснее перечислять НДС за IV квартал, пока не выясните, какое решение инспекторы приняли о возмещении. Направьте запрос в инспекцию в свободной форме. В нем пропишите, что не получили решения по итогам камеральной проверки декларации к возмещению.

Укажите реквизиты заявления, в котором уже просили инспекторов зачесть налог, и потребуйте сообщить о принятом решении. Также вы вправе пожаловаться на бездействие инспекторов.