Предоставлять услугу покупателю по цене ниже рыночной опасно.

Контрагенты вправе самостоятельно определить, за какую цену оказывать услугу. По общему правилу все цены между сторонами сделки — рыночные. Даже если цена услуги 1 руб. Минфин разрешает продавать услуги ниже себестоимости (письмо от 09.11.2015 № 03-07-11/64260).

Инспекторы проверят сделку и посчитают налоги по рыночной цене, если контрагенты взаимозависимые (п. 1 ст. 105.3 НК). Одновременно с этим сумма сделки должна быть более 1 млрд руб. (подп. 1 п. 2 ст. 105.14 НК). А если один из партнеров на упрощенке — то больше 100 млн руб.

Но даже если ваш клиент невзаимозависимый, контролеров привлечет то, что вы оказали услугу по цене 1 руб. и всего на один месяц. Инспекторы все равно подозревают уход от налогов, когда видят такие условия. Налоговики потребуют пояснить низкую цену.

Соберите документы, которые помогут объяснить решение предоставить услугу ценой в 1 руб. Подпишите дополнительное соглашение о том, что на месяц снизите клиенту стоимость услуги.

Сохраните претензию контрагента о качестве услуг, которыми он был недоволен. Это подтвердит, что вы предоставили скидку, чтобы сохранить клиента в будущем.