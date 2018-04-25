2125 апреля 2018

У нас розничный магазин. Иногда покупатели отказываются от покупки. Но кассиры нечаянно пробивают лишний чек. Как оформить документы, чтобы исправить ошибку?

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отвечает:

Пробейте чек с признаком «Возврат прихода» с теми же данными, что и в лишнем чеке.

Безопаснее, чтобы кассир написала объяснительную, к которой можно подколоть ошибочный чек и чек на «Возврат прихода». Эти документы подтвердят, что компания исправляла неверную операцию по кассе. Иначе инспекторы на проверке могут требовать заявление покупателя на возврат денег.

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