1625 апреля 2018

Принимаем курьера для доставки на своем авто. Можно выдать компенсацию за бензин с зарплатой?

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отвечает:

Выдать компенсацию работнику за бензин можно вместе с зарплатой.

Размер компенсации работодатель согласовывает с сотрудником (ст. 188 ТК). Подпишите с курьером дополнительное соглашение об использовании личного автомобиля и порядке возмещения трат на бензин.

Компенсацию расходов в связи с выполнением трудовой функции не облагайте НДФЛ и страховыми взносами (п. 3 ст. 217 НК, письмо Минфина от 24.11.2017 № 03-04-05/78097).

Суммы компенсации работнику при перечислении пропишите отдельно в расчетно-платежном документе.

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