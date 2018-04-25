Выдать компенсацию работнику за бензин можно вместе с зарплатой.

Размер компенсации работодатель согласовывает с сотрудником (ст. 188 ТК). Подпишите с курьером дополнительное соглашение об использовании личного автомобиля и порядке возмещения трат на бензин.

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Компенсацию расходов в связи с выполнением трудовой функции не облагайте НДФЛ и страховыми взносами (п. 3 ст. 217 НК, письмо Минфина от 24.11.2017 № 03-04-05/78097).

Суммы компенсации работнику при перечислении пропишите отдельно в расчетно-платежном документе.

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