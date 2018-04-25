125 апреля 2018

Отражаем выплаты и страховые взносы по каждому работнику в карточках, форму для которых разработали сами. Аудиторы на проверке это заметили и сказали, что налоговые инспекторы за них могут оштрафовать. До 1 января 2017 года использовали форму, которую рекомендовали фонды в письме от 09.12.2014 ПФР № АД-30-26/16030, ФСС № 17-03-10/08/47380. Действительно рискованно вести карточки по своей форме?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Нет, аудиторы не правы. Компания может разработать собственные регистры. В ней должны быть реквизиты компании, персональные данные работника — Ф. И. О., ИНН, СНИЛС, гражданство, вид договора. Также в карточке надо сделать столбцы для записей о суммах выплат и начисленных взносах.

Организация по-прежнему может использовать карточки по форме фонда. Но в них надо поставить актуальные ссылки на Налоговый кодекс. В рекомендованном бланке остались ссылки на Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ, который с 1 января 2017 года не действует.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.