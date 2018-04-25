Нет, аудиторы не правы. Компания может разработать собственные регистры. В ней должны быть реквизиты компании, персональные данные работника — Ф. И. О., ИНН, СНИЛС, гражданство, вид договора. Также в карточке надо сделать столбцы для записей о суммах выплат и начисленных взносах.

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ФНС подсказала новый способ сэкономить на взносах

Организация по-прежнему может использовать карточки по форме фонда. Но в них надо поставить актуальные ссылки на Налоговый кодекс. В рекомендованном бланке остались ссылки на Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ, который с 1 января 2017 года не действует.