Вы можете выдать зарплату на счет, который работник запишет в заявлении.

Компания вправе выдавать сотрудникам зарплату одним из способов: на карту или наличными. Способ стороны записывают в трудовом договоре (ст. 136 ТК).

Обычно, если компания перечисляет деньги по зарплатному проекту, сотрудник открывает карту в банке компании. Если у «физика» еще нет зарплатной карты, это не значит, что вы можете не платить ему.

Сотрудник вправе в любое время изменить банк, через который он получает зарплату. Попросите сотрудника составить заявление и написать в нем реквизиты его личной карты, на которую он хочет получать зарплату.

Подать заявление работнику нужно не позднее пяти рабочих дней до выдачи зарплаты (ч. 3 ст. 136 ТК).

Если сотрудник не уложится в срок или у него нет карты другого банка, выдайте зарплату из кассы наличными. Иначе на проверке трудинспекторы вправе оштрафовать компанию на сумму до 50 тыс. руб. (ст. 5.27 КоАП).