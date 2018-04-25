Бонусный товар увеличивает доход, а на НДС никак не влияет.

Компания получает бонусный товар бесплатно. А значит, рыночную стоимость такого товара компания учитывает во внереализационных доходах (п. 8 ст. 250 НК, письмо Минфина от 19.02.2015 № 03-03-06/1/8096).

Дата получения дохода зависит от условий договора. Если покупатель получает бонус, когда выполняет условия контракта, то начислите доход на дату выполнения условий. Если в договоре поставки нет условия о бонусе, то учтите его на день, когда подписали с поставщиком соглашение о передаче бесплатных товаров.

Компания вправе перепродать бесплатный товар. В таком случае продажную стоимость надо включить в доходы. При этом компания будет вправе учесть в расходах рыночную стоимость, по которой она приняла товар к учету (подп. 2 п. 1 ст. 268, п. 2 ст. 254 НК).

На сумму НДС полученный бесплатный товар на влияет (письмо Минфина от 09.10.2013 № 03-07-11/42059). То есть не изменятся ни налог к уплате, ни НДС к вычету.

Когда компания в дальнейшем будет реализовывать бонус контрагентам, то потребуется начислить налог.