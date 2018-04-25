1925 апреля 2018

Наша компания продала сотруднику, который работает электриком, автомобиль. При этом цена машины была ниже остаточной стоимости. Возникнет ли в такой ситуации у «физика» выгода, с которой надо удержать НДФЛ?

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отвечает:

У сотрудника не возникает выгоды.

Налоговые агенты удерживают НДФЛ со всех доходов, которые выплачивают «физикам». Доход может быть как денежным и натуральным, так и в форме материальной выгоды (п. 1 ст. 210 НК).

Сотрудник, которому вы продали машину, — не учредитель и не занимает руководящую должность. А значит, они с компанией независимы (письмо Минфина от 23.01.2015 № 03-01-18/1989, постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.11.2015 № 18АП-11834/2015). В таком случае цена сделки между сторонами — рыночная (п. 1 ст. 105.3 НК).

Следовательно, у работника материальный выгоды не возникает. НДФЛ удерживать не требуется.

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