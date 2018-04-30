В решении на жалобу инспекторы напишут, как считали пени.

Компании вправе попросить налоговиков объяснить, почему они начислили пени, и представить расчет. На это у инспекторов есть 30 календарных дней с момента поступления обращения (п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ).

Если инспекторы задерживают ответ, компания вправе написать жалобу в УФНС. Объясните, что вы не согласны с пенями, которые начислили контролеры. К жалобе безопаснее приложить подтверждающие документы (п. 5 ст. 139.2 НК).

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Как заставить инспектора больше не требовать одни и те же документы

Управление рассмотрит жалобу в течение 15 рабочих дней с момента ее получения. О принятом решении УФНС сообщит компании в течение трех рабочих дней (п. 6 ст. 140 НК).

В ответе на жалобу налоговики объяснят, почему они начислили пени в таком размере. Причем инспекторы приведут и расчет: с какого числа, за какой период и в какой сумме они начислили пени. Аналогичное решение по жалобе приняло управление ФНС от 13.04.2015. Текст есть на nalog.ru> «Электронные сервисы» > «Решения по жалобам».

Если вы не согласитесь с расчетом пеней, то потребуется подать вторую жалобу, но уже на сам расчет. Приложите платежки, которые подтверждают, что вы опоздали со взносами всего на неделю. Если инспекторы будут настаивать, что в их расчете нет ошибок, то обратитесь в суд. Но если размер пеней небольшой, то проще их заплатить, чем судиться.

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