В налоговом учете доставку нужно либо включить в стоимость товара, либо отражать в составе прямых расходов отдельно (ст. 320 НК). Выбрать можно любой вариант. Способ учета надо установить в учетной политике.

В бухучете по умолчанию доставка включается в стоимость товара (п. 6 ПБУ 5/01). Можно учесть 500 руб. отдельно в составе транспортно-заготовительных расходов, но только если такой вариант предусмотрен учетной политикой (п. 13 ПБУ 5/01). Эти расходы также распределяются между проданным и непроданным товаром, работами, услугами по аналогии с прямыми расходами в налоговом учете.

Чтобы избежать разниц, установите одинаковые способы для бухгалтерского и налогового учета. Это позволит не применять лишний раз ПБУ 18/02.

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