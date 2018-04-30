Нет, так делать нельзя (письма ФНС от 12.01.2018 № СД-4-3/264, Минфина от 23.10.2017 № 03-03-10/69280). Если инспекторы обнаружат подмену, можно лишиться расходов. Возникнет недоимка перед бюджетом. За это предусмотрены пени и штраф – 20 процентов от недоплаты (ст. 122 НК).

Исправления в первичке допускаются (п. 7 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ), кроме кассовых и банковских документов. Организация самостоятельно разрабатывает способы исправлений первички. Порядок исправлений закрепите в учетной политике.

Ошибки в первичке исправьте так: зачеркните неправильный текст и над ним напишите исправленный. Заверьте подписями лиц, которые составили документ, – укажите их фамилии и инициалы и проставьте дату исправления. Еще вариант – составить исправленный документ в том же порядке, что действует для счетов-фактур (письма ФНС от 23.03.2018 № СД-4-3/5412, от 05.03.2018 № СД-4-3/4226).

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