В налоговом учете затраты на аннулированные производственные заказы организация вправе учесть во внереализационных расходах (подп. 11 п. 1 ст. 265 НК). Затраты должны быть обоснованными, документально подтвержденными и направленными на получение дохода. Подтвердят обоснованность затрат договор с заказчиком, акты выполненных работ, извещение об аннулировании договора, отсутствие претензий заказчика и т. д.
- Важная статья:
- Можно ли учесть расходы, если нарушили лимит расчетов
В бухучете отразите эту сумму в составе прямых затрат на основании акта, утвержденного руководителем организации. Сделайте проводку:
ДЕБЕТ 91 СУБСЧЕТ «ПРОЧИЕ РАСХОДЫ» КРЕДИТ 20
– учли затраты на аннулированный заказ.
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