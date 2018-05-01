В налоговом учете затраты на аннулированные производственные заказы организация вправе учесть во внереализационных расходах (подп. 11 п. 1 ст. 265 НК). Затраты должны быть обоснованными, документально подтвержденными и направленными на получение дохода. Подтвердят обоснованность затрат договор с заказчиком, акты выполненных работ, извещение об аннулировании договора, отсутствие претензий заказчика и т. д.

В бухучете отразите эту сумму в составе прямых затрат на основании акта, утвержденного руководителем организации. Сделайте проводку:

ДЕБЕТ 91 СУБСЧЕТ «ПРОЧИЕ РАСХОДЫ» КРЕДИТ 20

– учли затраты на аннулированный заказ.

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