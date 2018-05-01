191 мая 2018

Организация заключила договор подряда на разработку проектной документации. Работы выполнили на 70 процентов. Впоследствии заказчик аннулировал контракт. Куда и как учесть затраты – зарплату сотрудников, изыскательские работы и т. д.? Организация на общей системе.

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отвечает:

В налоговом учете затраты на аннулированные производственные заказы организация вправе учесть во внереализационных расходах (подп. 11 п. 1 ст. 265 НК). Затраты должны быть обоснованными, документально подтвержденными и направленными на получение дохода. Подтвердят обоснованность затрат договор с заказчиком, акты выполненных работ, извещение об аннулировании договора, отсутствие претензий заказчика и т. д.

В бухучете отразите эту сумму в составе прямых затрат на основании акта, утвержденного руководителем организации. Сделайте проводку:

ДЕБЕТ 91 СУБСЧЕТ «ПРОЧИЕ РАСХОДЫ» КРЕДИТ 20
– учли затраты на аннулированный заказ.

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