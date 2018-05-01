Выплатите пособие исходя из страхового стажа сотрудника.

Дата увольнения сотрудника, который берет отпуск с последующим увольнением, — последний день отпуска. Этот день надо записать в трудовой (ст. 127 ТК).

Важная статья:

Осторожнее с больничными листами бывших сотрудников

Компании продлевают отпуск на число дней нетрудоспособности, если сотрудник заболел во время отдыха (ст. 124 ТК). Но в случае отпуска с последующим увольнением это правило не работает. То есть исправлять дату в трудовой не требуется.

Первый день болезни пришелся на время, когда с сотрудником еще действовали трудовые отношения. А значит, больничный надо рассчитать по общим правилам — исходя из стажа (письмо Роструда от 24.12.2007 № 5277-6-1).

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