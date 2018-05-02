Есть два способа проверить, действительно ли сотрудник ездил на поезде.

Билет на поезд можно купить онлайн. Тогда у сотрудника будет только электронный билет. Перед посадкой в поезд необходимо распечатать билет с посадочным купоном. Этого документа достаточно, чтобы компания возместила расходы.

Требовать дополнительные бумаги от работника вы не вправе. Если вы не компенсируете траты по электронному документу, то сотрудник может обратиться в суд. А судьи встанут на сторону работника (апелляционное определение Иркутского областного суда от 25.12.2013 № 33–10522/13).

У компании все равно есть возможность проверить, сдавал сотрудник билет или нет. Вы вправе запросить справку на вокзале в городе отправления. Но она платная.

Есть и бесплатный вариант: попросите сотрудника сформировать и распечатать документ после поездки. В распечатанном бланке будет поле «статус электронного билета». На недействительных бланках будет запись: «Оформлен возврат». Если вы обнаружите, что сотрудник вернул билет, то вправе не компенсировать ему эту сумму.

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