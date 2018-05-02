Требуется рассчитать материальную выгоду за пользование беспроцентным займом за 19 дней февраля.

Компании начисляют материальную выгоду, если ставка по кредиту меньше 2/3 ставки Центробанка. Правило распространяется и на беспроцентные займы (подп. 1 п. 2 ст. 212 НК). С дохода надо удержать налог по ставке 13 процентов (п. 1 ст. 210, п. 1 ст. 224 НК).

Материальную выгоду от экономии на процентах и НДФЛ компания всегда считает на последнее число каждого месяца (подп. 7 п. 1 ст. 223 НК). Выгоду надо рассчитать за каждый день, когда сотрудник пользовался деньгами бесплатно.

Определить выгоду компании надо на 28 февраля. Не важно, что в этот день договор займа уже не действовал (письмо Минфина от 15.02.2016 № 03-04-06/8109). Такого же мнения придерживаются и налоговики, которых мы опросили.

У сотрудника возникает доход в размере прощенного займа. Ведь эту сумму больше не требуется возвращать. Доход возникает на день прощения займа (письмо ФНС от 08.02.2018 № ГД-4-11/2419@). Удержать НДФЛ надо с ближайшей денежной выплаты — с зарплаты или аванса (письмо Минфина от 05.05.2017 № 03-04-06/28037).

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