92 мая 2018

Направили сотрудника в командировку, чтобы он заключил договор с поставщиком. Контракт он подписал. Кроме того, внес наличными авансовый платеж по договору. Контрагент представил документы: договор, счет-фактуру на аванс, кассовый чек. Поставка будет только в III квартале. Вправе ли мы уже сейчас принять НДС с предоплаты к вычету?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Опасно принимать авансовый налог к вычету в вашем случае.

По общему правилу компания принимает НДС с предоплаты к вычету, если есть счет-фактура на аванс, а в договоре записано условие о предоплате. Кроме того, требуется, чтобы у компании был документ, который подтверждает «фактическое перечисление сумм оплаты» (п. 9 ст. 172 НК).

Когда компания платит наличными, то налоговики считают, что она не перечисляет деньги. Чиновники уже давно считали, что нельзя принять к вычету НДС, если компания внесла предоплату наличными (письмо Минфина от 06.03.2009 № 03-07-15/39). Налоговики, которых мы опросили, до сих пор придерживаются такой же позиции.

Судебная практика по спорам, когда налогоплательщики принимали к вычету НДС с наличных авансов, не сложилась. Но суд разрешает принимать к вычету НДС даже с неденежной предоплаты (п. 23 постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33). Если компания готова спорить, то у нее есть шансы защититься в суде.

Но тот факт, что нельзя сейчас принять налог к вычету, не означает, что он сгорит. Организация вправе учесть входной НДС, когда контрагент поставит товар и выставит счет-фактуру на отгрузку. Возможно, проще отложить вычет налога на некоторое время, чем начинать судебные споры с налоговыми инспекторами.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Полезный Бесполезный
Помощник