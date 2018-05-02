Опасно принимать авансовый налог к вычету в вашем случае.

По общему правилу компания принимает НДС с предоплаты к вычету, если есть счет-фактура на аванс, а в договоре записано условие о предоплате. Кроме того, требуется, чтобы у компании был документ, который подтверждает «фактическое перечисление сумм оплаты» (п. 9 ст. 172 НК).

Важная статья:

Осторожнее с вычетами НДС по командировочным и подотчетным

Когда компания платит наличными, то налоговики считают, что она не перечисляет деньги. Чиновники уже давно считали, что нельзя принять к вычету НДС, если компания внесла предоплату наличными (письмо Минфина от 06.03.2009 № 03-07-15/39). Налоговики, которых мы опросили, до сих пор придерживаются такой же позиции.

Судебная практика по спорам, когда налогоплательщики принимали к вычету НДС с наличных авансов, не сложилась. Но суд разрешает принимать к вычету НДС даже с неденежной предоплаты (п. 23 постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33). Если компания готова спорить, то у нее есть шансы защититься в суде.

Но тот факт, что нельзя сейчас принять налог к вычету, не означает, что он сгорит. Организация вправе учесть входной НДС, когда контрагент поставит товар и выставит счет-фактуру на отгрузку. Возможно, проще отложить вычет налога на некоторое время, чем начинать судебные споры с налоговыми инспекторами.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>