1626 апреля 2018

Если в ЕГРЮЛ сведения будут недостоверными в течение шести месяцев, то инспекторы начнут ликвидировать компанию. Об этом они сообщат в «Вестник государственной регистрации». У компании на этом этапе еще есть возможность отменить ликвидацию?

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отвечает:

Да.

В «Вестнике государственной регистрации» информация о ликвидации будет числиться в течение трех месяцев [п. 7 ст. 22 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ]. В это время еще можно остановить ликвидацию.

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