Безопаснее этого не делать. Компания вправе принять налог к вычету, если у нее есть три документа:
- договор, который предусматривает предоплату;
- авансовый счет-фактура продавца;
- платежка на аванс.
Вычет НДС с аванса можно предъявить только в том квартале, когда у компании будут все эти документы [письмо Минфина от 22.02.2017 № 03-07-11/10152]. Но в вашем случае делать это небезопасно: в договоре записана одна сумма предоплаты, а вы фактически перечислили другую. Поэтому примите НДС к вычету, когда поставщик отгрузит товар.
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