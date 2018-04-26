Безопаснее этого не делать. Компания вправе принять налог к вычету, если у нее есть три документа:

договор, который предусматривает предоплату;

авансовый счет-фактура продавца;

платежка на аванс.

Вычет НДС с аванса можно предъявить только в том квартале, когда у компании будут все эти документы [письмо Минфина от 22.02.2017 № 03-07-11/10152]. Но в вашем случае делать это небезопасно: в договоре записана одна сумма предоплаты, а вы фактически перечислили другую. Поэтому примите НДС к вычету, когда поставщик отгрузит товар.