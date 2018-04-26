2126 апреля 2018

С большинством поставщиков мы работаем на условиях предоплаты. По договору с одним из них мы должны перечислить аванс — 30 процентов от всей поставки. Контрагент попросил перечислить больше — 50 процентов. Так как мы работаем с ним давно, то согласились увеличить размер аванса. Поставщик выставил нам счет-фактуру на всю предоплату. Вправе ли мы принять налог к вычету?

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отвечает:

Безопаснее этого не делать. Компания вправе принять налог к вычету, если у нее есть три документа:

  • договор, который предусматривает предоплату;
  • авансовый счет-фактура продавца;
  • платежка на аванс.

Вычет НДС с аванса можно предъявить только в том квартале, когда у компании будут все эти документы [письмо Минфина от 22.02.2017 № 03-07-11/10152]. Но в вашем случае делать это небезопасно: в договоре записана одна сумма предоплаты, а вы фактически перечислили другую. Поэтому примите НДС к вычету, когда поставщик отгрузит товар.

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