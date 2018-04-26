Нет.

На налог продавца никак не повлияет тот факт, что он сократит графы в счете-фактуре. По документу все равно потребуется заплатить налог. А вот у покупателя могут возникнуть проблемы с вычетом: вероятнее всего, на проверке инспекторы снимут вычет НДС по такому документу. Тогда контрагент может прекратить с продавцом отношения.

Даже если компания продает только отечественный товар, в счете-фактуре все равно должны быть графы 10–11. В таком случае в них надо поставить прочерк или оставить их пустыми.