2126 апреля 2018

Мы продаем только отечественные товары. Вправе ли мы убрать из счета-фактуры графы 10–11, которые заполняют по импорту?

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отвечает:

Нет.

На налог продавца никак не повлияет тот факт, что он сократит графы в счете-фактуре. По документу все равно потребуется заплатить налог. А вот у покупателя могут возникнуть проблемы с вычетом: вероятнее всего, на проверке инспекторы снимут вычет НДС по такому документу. Тогда контрагент может прекратить с продавцом отношения.

Даже если компания продает только отечественный товар, в счете-фактуре все равно должны быть графы 10–11. В таком случае в них надо поставить прочерк или оставить их пустыми.

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